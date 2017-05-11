Пассажирка "семерки" пострадала после ДТП с Audi на улице Коваленко в Саранске

Жительница Саранска пострадала после ДТП на улице Коваленко. В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что авария произошла днем 10 мая. Виновником аварии стал пенсионер на вазовской "семерке". Он врезался в иномарку Audi A6, за рулем которой находился 27-летний безработный.

В результате пассажирка отечественного авто, женщина 1953 г.р., получила множественные ушибы и сотрясение головного мозга.

По факту аварии проводится проверка. Оба водителя были трезвы.

Как сообщалось ранее, 19-летняя жительница Саранска стала жертвой наезда автомобиля в тот момент, когда переходила дорогу по "зебре". Инцидент случился на пешеходном переходе на улице Ульянова. На студентку наехал автомобиль "Рено Логан".

Источник: gibdd.ru/r/13