В Мордовии накануне загорелся торговый центр

В Дубенках накануне вечером произошел сильный пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, возгорание случилось в торговом центре на улице Центральная.

В результате огнем повреждена площадь в 896 квадратных метров. Пострадавших нет.

Убытки и причина пожара на данный момент неизвестны.

Как сообщалось ранее, уроженка Саранска пострадала из-за неосмотрительного обращения с огнем. 44-летняя женщина решила прикурить от газовой конфорки, вследствие чего у нее вспыхнули волосы. Огонь перешел на футболку. Женщина сумела сбить пламя, уже после чего вызвала скорую помощь.

Источник: 13.mchs.gov.ru