В Темниковском районе "Волга" улетела в кювет, пострадал водитель

Житель Мордовии попал в ДТП на личной "Волге". Инцидент случился накануне вечером в Темниковском районе на границе с Нижегородской областью.

Как сообщат пресс-служба ГИБДД по РМ, безработный мужчина не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате водитель получил травму головы и был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Пролетарском районе Саранска произошла серьезная авария. На улице Победы столкнулись 3 легковых автомобиля.

Виновником аварии стал водитель ВАЗа, который был лишен прав. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Ладой Приорой", которую от удара отбросило еще на одну "Приору".

Источник: gibdd.ru/r/13