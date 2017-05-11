В Темниковском районе "Волга" улетела в кювет, пострадал водитель

Житель Мордовии попал в ДТП на личной "Волге". Инцидент случился накануне вечером в Темниковском районе на границе с Нижегородской областью.
Как сообщат пресс-служба ГИБДД по РМ, безработный мужчина не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате водитель получил травму головы и был доставлен в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
Как сообщалось ранее, в Пролетарском районе Саранска произошла серьезная авария. На улице Победы столкнулись 3 легковых автомобиля.
Виновником аварии стал водитель ВАЗа, который был лишен прав. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Ладой Приорой", которую от удара отбросило еще на одну "Приору".
Источник: gibdd.ru/r/13