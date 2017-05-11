Видео тройного ДТП в Саранске просочилось в Интернет

В Интернет попало видео тройного ДТП в Саранске, которое произошло накануне вечером на улице Победы. Напомним, там водитель ВАЗа, лишенный прав, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Ладой Приорой", которую от удара отбросило еще на одну "Приору".

В ДТП сильно пострадал пассажир отечественной "девяносто девятой". С сотрясением головного мозга и ушибом позвоночника он был госпитализирован. Виновник ДТП отделался легкой травмой – ушибом кисти руки.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии попал в ДТП на личной "Волге". Инцидент случился накануне вечером в Темниковском районе на границе с Нижегородской областью. Безработный мужчина не справился с управлением и опрокинулся в кювет.