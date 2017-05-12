Житель Мордовии заплатит крупный штраф за продажу школьнице пива

Полиция республики обнаружила факт продажи алкоголя подростку в Зубово-Полянском районе.

Сообщается, что в магазине, расположенном в п. Явас, продавец реализовал пиво 15-летней школьнице. Что примечательно, 56-летний мужчина ранее был замечен в схожем нарушении. Теперь же ему грозит уголовное дело и штраф вплоть до 80 000 рублей.

Между тем профилактические мероприятия, нацеленные на пресечение реализации алкоголя несовершеннолетним, проводятся сотрудниками на постоянной основе.

Как сообщалось ранее, в Мордовии с марихуаной попались два 16-летних подростка.

Источник: izvmor.ru