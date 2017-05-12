Подведены итоги сева яровых в Саранске

В Октябрьском районе Саранска подошел к концу сев яровых культур. Об этом сообщили в администрации столицы Мордовии.

По имеющимся данным, весной сельхозпредприятиями города посеяно яровых зерновых - 3955 га (100% от плана), в том числе яровая пшеница – 1514 га, ячмень - 2409 га, горох - 5 га, овес - 15 га, вика - 5 га, гречиха – 7 га.

Кроме того, посажено овощей – 107 га (лук - 21 га, морковь - 16 га, свекла – 11 га, капуста – 55 га, кабачки – 4 га). Для создания необходимой кормовой базы посеяно 916 га кукурузы на силос, 400 га кукурузы на зерно, 707 га однолетних трав, 636 га многолетних трав.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия состоялось заседание комиссии по определению соответствия заявителей требованиям в области племенного животноводства.

Источник: adm-saransk.ru