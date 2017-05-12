10-летний школьник попал под колеса "десятки" в Саранске

На улице Косарева в Саранске произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний школьник. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, третьеклассник перебегал дорогу в неположенном месте, когда его сбила вазовская "десятка". Водитель машины банально не успел затормозить.

Ребенок с ушибами и травмами был госпитализирован в детскую республиканскую больницу. Водитель трезв.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, жительница Саранска пострадала после ДТП на улице Коваленко. Авария произошла днем 10 мая. Виновником аварии стал пенсионер на вазовской "семерке". Он врезался в иномарку Audi A6, за рулем которой находился 27-летний безработный.

Источник: gibdd.ru/r/13