Главу казначейства Мордовии подозревают в коррупции

Глава регионального казначейства Мордовии Виктор Кедров стал подозреваемым по делу о коррупции. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Не исключено, что в ближайшее время Кедрову изберут и меру пресечения.

Другие обстоятельства дела не разглашаются.

Отметим, что Кедров руководит Управлением Федерального казначейства по РМ с 2005 года. Государственный советник РФ второго класса. Заслуженный экономист РФ, кандидат экономических наук. Имеет ряд государственных и ведомственных наград и поощрений.

Как сообщалось ранее, Рузаевская прокуратура выявила нарушения в работе некоммерческой организации "Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов". С 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017-го собственникам в многоквартирных домах по адресам ул. Паровозная, 15 и ул. Юрасова, 21 в Рузаевке в качестве взносов на капитальный ремонт общего имущества было незаконно начислено 900 тысяч рублей, из которых 812 тысяч уже оплачено.

Источник: izvmor.ru