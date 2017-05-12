База пиломатериалов сгорела в Саранске

В Саранске произошел пожар на базе пиломатериалов. Инцидент случился еще 10 мая, сообщили в пресс-службе МЧС РМ.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в начале девятого вечера. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, площадь пожара составляла 60 кв. м. Строение полыхало открытым пламенем.

К тушению пожара были привлечены сразу несколько пожарных подразделений. Сотрудникам МЧС удалось отстоять здание складского цеха, однако огонь полностью уничтожил сушилку.

Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в торговом центре в селе Дубенки, где накануне произошел сильный пожар, располагалось около десятка магазинов.

Источник: 13.mchs.gov.ru