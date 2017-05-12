Подробности пожара в ТЦ в Дубенках: в здании находились около 10 торговых точек

В торговом центре в селе Дубенки, где накануне произошел сильный пожар, располагалось около десятка магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РМ.

Среди загоревшихся помещений были парикмахерская, служба такси и всевозможные торговые точки. Огнем повреждено здание на площади в 896 кв.м.

Причина пожара на данный момент неизвестна. Сумма ущерба также устанавливается.

Как сообщалось ранее, уроженка Саранска пострадала из-за неосмотрительного обращения с огнем. 44-летняя женщина решила прикурить от газовой конфорки, вследствие чего у нее вспыхнули волосы. Огонь перешел на футболку. Женщина сумела сбить пламя, уже после чего вызвала скорую помощь.

Источник: 13.mchs.gov.ru