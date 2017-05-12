В Мордовии от укусов клещей пострадали 17 человек

Уже 17 человек пострадали в Мордовии от укусов клещей в 2017 году. В Саранске паразиты покусали четырех человек, в том числе двух детей. Еще два ребенка пострадали в Ичалковском и Рузаевском районе, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РМ.

Три человека обратились к врачам в Ковылкинском районе, два — в Краснослободском. По одному человеку - в Ельниковском, Кочкуровском, Лямбирском, Ромодановском, Старошайговском и Темниковском районах.

Сотрудники Россельхознадзора по РМ и ПО напоминают, что клещи могут стать переносчиками опасных инфекций.

Как сообщалось ранее, активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта высадили сосновую аллею на улице Гожувская Октябрьского района Саранска. Отныне украшать улицу и улучшать экологию будут около 100 вечнозеленых растений.

Источник: Роспотребнадзор РМ