Три первоклассницы подожгли сразу 7 сараев в Темникове

Три первоклассницы из Темникова спровоцировали серьезный пожар. Они подожгли сразу 7 надворных построек около дома №35 по улице Белинского.

Игравшие на улице школьницы замерзли и решили погреться в одном из сараев. Чтобы было теплее, они решили поджечь бумагу. В итоге на месте построек остались только мусор и завалы.

Уголовное дело по данному факту возбуждать не будут, однако родителям девочек, вероятно, придется возместить ущерб, который нанесли их дети хозяевам строений.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошел пожар на базе пиломатериалов. Инцидент случился еще 10 мая. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, площадь пожара составляла 60 кв. м. Строение полыхало открытым пламенем.

Источник: Темниковские известия