"Опель" с "дьявольскими" номерами врезался в "семерку" в Саранске

На Химмаше в Саранске произошло столкновение автомобилей "Опель Астра" и ВАЗ-2107. Отметим, что на иномарке установлены весьма необычные номера – "дьявольские" 666. Фотографии с места инцидента появились в Сети.

По предварительным данным, виновником аварии стал "Опель", который протаранил отечественный автомобиль рядом с пешеходным переходом. В результате инцидента у ВАЗа сильно повреждена пассажирская дверь. Что касается "Опеля", то он получил повреждения передней части кузова.

Информации о пострадавших на момент публикации новости не было.

Как сообщалось ранее, на улице Косарева в Саранске произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний школьник. Третьеклассник перебегал дорогу в неположенном месте, когда его сбила вазовская "десятка".