Жительница Саранска порезала мужа во время пьянки

Житель Саранска попал в больницу с раной груди. Как удалось установить, ранение мужчине 1959 года рождения нанесла его 57-летняя супруга.

По сообщению пресс-служба МВД по РМ, 10 мая супруги в своей квартире употребляли алкоголь. В процессе застолья они поссорились. В итоге, женщина ударила ножом в спину мужа. После конфликта, осознав, что натворила, она вызвала скорую помощь.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая во всем призналась.

Как сообщалось ранее, 22-летний ранее судимый житель мордовского поселка Явас пойдет под суд за жестокое убийство. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф