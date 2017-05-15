19-летний житель Саранска может сесть в тюрьму на 5 лет за кражу смартфона в Подмосковье

В Московской области был задержан житель Мордовии, которого подозревают в краже. В пресс-службе МВД по Мособласти пояснили, что житель деревни Щелково обратился в отдел полиции по Истринскому району с заявлением о том, что неизвестный украл из магазина в поселке Лешково мобильный телефон. Стоимость украденного аппарата превысила 9 тысяч рублей.

Подозреваемый вскоре был задержан. Им оказался 19-летний житель Саранска. За кражу гаджета ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, житель поселка Силикатный Ковылкинского района обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой ограбления. По словам заявителя, из его автомобиля "Нива Шевроле" исчез кошелек с 12 тысячами рублей.

Источник: 50.мвд.рф