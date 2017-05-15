В Саранске поймали трех наркоманов с "синтетикой"

В Саранске всего за одни сутки задержали трех человек с наркотиками. В Пролетарском районе столицы Мордовии был пойман 28-летний ранее судимый мужчина, у которого при себе оказался метанон. Еще двое мужчин с "синтетикой" были задержаны в Октябрьском районе городе, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В общей сложности у задержанных было изъято более 3 грамм наркотических веществ. Все наркодилеры пояснили, что приобрели наркотик в Интернете при помощи "закладок".

Возбуждены уголовные дела.

Как сообщалось в начале мая, сотрудники полиции Мордовии задержали 49-летнего жителя Краснослободского района за наркопреступление. У задержанного при себе оказался пакет с веществом растительного происхождения.

Источник: 13.мвд.рф