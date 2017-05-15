В Саранске ВАЗ сбил пешехода-нарушителя

На Светотехстрое в Саранске произошло ДТП с участием пешехода. По словам очевидцев, пострадавший мужчина хотел перебежать дорогу в неположенном месте. Водитель ВАЗа затормозил, но не смог избежать столкновения.

По предварительным данным, мужчина получил несколько переломов. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение.

Все обстоятельства инцидента станут известны позже.

Как сообщалось ранее, в центре Саранска произошло очередное ДТП. На пересечении улиц Рабочая и Советская не поделили дорогу "Шкода Октавия" и "Лада Приора".

Свидетели выложили в соцсеть фотографию с места ЧП. Пострадавших в результате аварии нет, а вот автомобили получили легкие механические повреждения.