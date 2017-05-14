"Шкода" и "Приора" попали в ДТП в Саранске

В центре Саранска произошло очередное ДТП. На пересечении улиц Рабочая и Советская не поделили дорогу "Шкода Октавия" и "Лада Приора".

Свидетели выложил в соцсеть фотографию с места ЧП. Пострадавших в результате аварии нет, а вот автомобили получили легкие механические повреждения.

Все подробности инцидента будут установлены позже.

Как сообщалось ранее, на улице Косарева в Саранске произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний школьник. Третьеклассник перебегал дорогу в неположенном месте, когда его сбила вазовская "десятка".

Кроме того, на Химмаше произошло столкновение автомобилей "Опель Астра" и ВАЗ-2107. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель иномарки, который протаранил отечественный автомобиль рядом с пешеходным переходом.