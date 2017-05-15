На трассе Саранск-Березники "десятка" влетела в столб

На трассе Саранск-Березники в Мордовии произошло ДТП с участием вазовской "десятки". Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, в ночь на 13 мая отечественный автомобиль врезался в бетонный столб.

По предварительным данным, водитель банально не справился с управлением и совершил наезд на световую опору.

Сообщается, что виновник аварии не пострадал.

Как сообщалось ранее, на Светотехстрое в Саранске произошло ДТП с участием пешехода. По словам очевидцев, пострадавший мужчина хотел перебежать дорогу в неположенном месте. Водитель ВАЗа затормозил, но не смог избежать столкновения.

По предварительным данным, мужчина получил несколько переломов.

Источник: 13.mchs.gov.ru