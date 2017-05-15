Полиция Мордовии задержала мужчину с марихуаной

Сотрудники полиции задержали жителя Мордовии с пакетом марихуаны.

Сообщается, что ранее судимого жителя Старошайговского района остановили с целью досмотра. В пакете у него был найден сверток с растительной массой темно-зеленого цвета.

Неизвестное вещество было изъято и отправлено на экспертизу, которая показала, что данное наркотическое средство канабис массой 8,4 гр.

На сегодняшний день по данному прецеденту возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Саранске поймали трех наркоманов с "синтетикой". В общей сложности у задержанных было изъято более 3 грамм наркотических веществ.

Источник: izvmor.ru