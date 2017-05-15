На мордовской птицеферме произошел крупный пожар

На одной из птицеферм республики произошел крупный пожар.

Сообщается, что инцидент случился в Атяшевском районе. Когда сотрудники республиканского МЧС прибыли на место вызова, площадь пожара составляла свыше ста квадратных метров. Горело ленточное спецоборудование птичника. Пожарным удалось быстро сбить огонь и не допустить его дальнейшего распространения.

Вследствие пожара никто не пострадал. На данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.

Как сообщалось ранее, на 2-м километре Лямбирского шоссе прямо на ходу у автомобиля вспыхнул моторный отсек. Огонь удалось потушить, однако он успел повредить автомобиль.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ