На Лямбирском шоссе на ходу загорелся автомобиль

На 2-м километре Лямбирского шоссе прямо на ходу загорелся автомобиль. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, у машины вспыхнул моторный отсек.

Огонь удалось потушить, но он успел повредить машину на общей площади 4 кв.м.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщалось ранее, на трассе Саранск-Березники в Мордовии произошло ДТП с участием вазовской "десятки". В ночь на 13 мая отечественный автомобиль врезался в бетонный столб.

Также напомним, что на Светотехстрое в Саранске произошло ДТП с участием пешехода. По словам очевидцев, пострадавший мужчина хотел перебежать дорогу в неположенном месте. Водитель ВАЗа затормозил, но не смог избежать столкновения.

Источник: 13.mchs.gov.ru