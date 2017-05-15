Психологи предлагают заключенным Мордовии сочинять сказки

В женском ЛИУ №3 УФСИН по Республике Мордовия психологи при работе с заключенными применяют метод "сказочной" терапии. В пресс-службе УФСИН сообщили, что осужденным женщинам предлагается придумать свою сказку и нарисовать иллюстрации к ней. Специалисты уверены, что осужденные приобретают духовный опыт и силу, начинают обдумывать свои поступки.

Применение данного метода повышает самооценку и коммуникативные качества заключенных, добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в Мордовии прошла операция "Быт", которая направлена на предупреждение бытовой преступности. В операции было задействовано 350 сотрудников полиции и представителей общественности.

Источник: 13.fsin.su