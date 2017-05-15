В Саранске запретят купаться детям без присмотра родителей

На очередном совещании в мэрии Саранска глава города Петр Тултаев сообщил, что купание детей в городских прудах, озерах и реках без присмотра родителей будет запрещено. Как отметил Тултаев, это необходимо, чтобы обеспечить безопасность подрастающего поколения.

Решение принято, в том числе под влиянием трагического инцидента, произошедшего в прошлом году на Луховском водоеме, где утонул 11-летний мальчик. В грядущем купальном сезоне за безопасность отдыхающих на воде будут отвечать специально обученные спасатели.

Как сообщалось ранее, в Саранске разгромили зону барбекю в районе Лесного озера в Северо-Западной части города. По словам руководителя Пролетарского района Александра Кузьмина, в праздничные дни место для пикника было очень востребовано. Однако избежать варварства и вандализма не удалось.

Источник: adm-saransk.ru