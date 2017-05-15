У берега реки Инсар в Саранске появятся беговые дорожки и велотренажеры

Власти Саранска всерьез займутся облагораживанием береговой зоны вдоль реки Инсар. Об этом сообщили на совещании в мэрии города.

Как стало известно, вдоль берега будет создана комфортная среда как для активного отдыха, так и для расслабления. Купаться в реке запретят, однако принимать воздушные ванны никто не запретит. В центре города оборудуют песчаный пляж и установят современные лежаки.

Кроме того, на берегу будет обустроен прибрежный спортивный зал под открытым небом. Здесь планируют установить беговые дорожки и велотренажеры.

Как сообщалось ранее, в Саранске разгромили зону барбекю в районе Лесного озера в Северо-Западной части города. По словам руководителя Пролетарского района Александра Кузьмина, в праздничные дни место для пикника было очень востребовано. Однако избежать варварства и вандализма не удалось.

Источник: adm-saransk.ru