В Мордовии легковушка сбила пьяного скутериста, пострадал 1 человек

На трассе Саранск — Рузаевка в Мордовии произошло очередное ДТП. В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что виновником стал неизвестный водитель на легковушке, который протаранил скутер "Евротекс Торнадо". За рулем двухколесного транспортного средства находился 17-летний молодой человек, который с места происшествия скрылся.

В результате аварии травмы получил 18-летний пассажир скутера. Позже оказалось, что скутерист был пьян.

По факту аварии проводится проверка, идет розыск виновника.

Как сообщалось ранее, на магистрали Саранск-Березники произошло ДТП с участием вазовской "десятки". Отечественный автомобиль врезался в бетонный столб. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на световую опору.

Источник: gibdd.ru/r/13