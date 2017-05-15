В Саранске уже ведется подготовка к новому отопительному сезону

В Саранске уже начали готовиться к следующему отопительному сезону, несмотря на то, что за окном стоит май. На данный момент в городе промыты коммуникации в 92 домах. Опрессовано 30% труб.

Мэр Саранска Петр Тултаев потребовал, чтобы все работы велись в соответствии с утвержденным графиком и завершились не позднее 20 сентября 2017 года.

Как сообщалось ранее, власти Саранска всерьез займутся облагораживанием береговой зоны вдоль реки Инсар. Как стало известно, вдоль берега будет создана комфортная среда как для активного отдыха, так и для расслабления. Купаться в реке запретят, однако принимать воздушные ванны никто не запретит. В центре города оборудуют песчаный пляж и установят современные лежаки.

Источник: adm-saransk.ru