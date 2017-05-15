Актриса, воевавшая во время ВОВ в бригаде Мордовского театра, скончалась в возрасте 94 лет

Накануне, 14 мая, в Москве в возрасте 94 лет скончалась актриса театра Моссовета и ветеран Великой Отечественной войны Ирина Карташева. В 1941 году она перебралась в Саранск. В 1943 году Карташева отправилась на фронт в составе бригады Мордовского театра.

В 1947 году она была принята в театр имени Моссовета. Помимо работы в театре, участвовала в дубляже и озвучке более 300 кинолент, среди которых такие известные как "Фантомас против Скотланд-Ярда", "Зорро" и "Рикки-Тикки-Тави". Награждена орденом Почета.

Как сообщалось ранее, Темниковская епархия призывает власти районного центра всерьез заняться уборкой местного кладбища. На могилах усопших давно образовались огромные горы мусора.

Источник: izvmor.ru