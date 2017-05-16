В Мордовии скутер протаранил забор, пострадали 2 человека

В Мордовии в очередное ДТП попал скутерист. Кроме него, пострадал пассажир транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, 27-летний безработный житель Ардатова, управляя скутером "Альфа", не рассчитал скорость и въехал в деревянный забор на ул. Дючкова. В результате ЧП травмировался не только водитель, но и 17-летний пассажир.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, на трассе Саранск — Рузаевка в Мордовии произошло очередное ДТП. Виновником стал неизвестный водитель на легковушке, который протаранил скутер "Евротекс Торнадо". За рулем двухколесного транспортного средства находился 17-летний молодой человек. Виновник аварии с места происшествия скрылся.

Источник: gibdd.ru/r/13