Две студентки попали под колеса "шестерки" на пешеходном переходе в Саранске

На улице Ульянова в Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали 2 девушки. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Мордовии, пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехала отечественная "шестерка".

Девушки были доставлены в больницу. После оказания помощи их отпустили домой.

Водитель трезв.

Как сообщалось ранее, в селе Паёво Кадошкинского района едва не погибла влюбленная пара, которая решила провести романтический вечер в машине. 19-летний молодой человек и его 18-летняя пассия приехали на холм неподалеку от населенного пункта. Влюбленные забрались на заднее сиденье ВАЗа, как вдруг тот внезапно покатился.

Источник: gibdd.ru/r/13