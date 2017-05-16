В саранских школах последний звонок раздастся 25 мая

Последний звонок во всех школах Саранска прозвенит 25 мая. Торжества пройдут непосредственно в образовательных учреждениях.

Стоит отметить, что в этом году большого праздника на одной из городских площадок, где бы смогли встретиться все выпускники, не будет. Зато в каждую из школ придут гости – представители городского департамента образования.

Как сообщалось ранее, в Саранске уже начали готовиться к следующему отопительному сезону, несмотря на то, что за окном стоит май. На данный момент в городе промыты коммуникации в 92 домах. Опрессовано 30% труб.

Мэр Саранска Петр Тултаев потребовал, чтобы все работы велись в соответствии с утвержденным графиком и завершились не позднее 20 сентября 2017 года.

Источник: izvmor.ru