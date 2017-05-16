В Мордовию добралась икона святого Симеона, помогающая при бесплодии

В Свято-Феодоровский кафедральный собор в Мордовии была доставлена икона преподобного Симеона Мироточивого, царя Сербского. Священнослужители храма совершили молебен преподобному, как только образ был установлен на главный аналой собора.

Новая икона особо примечательна, поскольку помещенная в нее частица виноградной лозы, чудесным образом произросшая из могилы святого и плодоносящая уже больше 800 лет, помогает бесплодным семьям завести детей.

Отныне все верующие жители и гости Республики Мордовия имеют возможность приложиться к святыне.

Как сообщалось ранее, с 21 по 24 мая в Мордовском национальном драмтеатре пройдет театральная неделя для юных зрителей под названием "Радуга сказок".

Источник: izvmor.ru