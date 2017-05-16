Житель Мордовии почти три года незаконно хранил в квартире боеприпасы

Полиция Темниковского района обнаружила факт противозаконного хранения боеприпасов.

Сообщается, что 51-летний уроженец райцентра с сентября 2014-го в собственной жилплощади хранил 115 патронов калибра 5,45 мм, 1 патрон калибра 7,62 мм, 14 патронов калибра 9 мм и 2 магазина от автомата "АК-74". Весь запас боеприпасов был направлен на экспертизу, результаты которой показали, что патроны пригодны для стрельбы.

На данный момент в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии задержала ранее судимого жителя Старошайговского района с пакетом, в котором находился сверток с растительной массой темно-зеленого цвета.

Источник: izvmor.ru