В Мордовии начались антитеррористические учения

В республике будут проводится плановые антитеррористические учения вплоть до 24 мая.

Сообщается, что сотрудники силового блока решают учебные задачи по предотвращению и подавлению терроризма.

На данный момент в Саранске отрабатываются мероприятия по ликвидации последствий террористического акта.

В связи с возможными временными затруднениями проезда транспорта Оперативный штаб просит жителей с пониманием отнестись к введенным ограничениям посещения территории, прилегающей к месту проведения учений.

Как сообщалось ранее, сводный отряд МВД вернулся в Мордовию из Дагестана.

Источник: izvmor.ru