Саранск украсят ко дню рождения

В столице республики полным ходом идет подготовка к празднованию очередного Дня города.

Наряду с концертной программой ведется разработка праздничного убранства города. В администрации города решили большую часть арт-объектов, которые были выставлены к майским праздникам, оставить без изменений и только дополнить их атрибутикой. Также в Саранске появятся дополнительные поздравительные баннеры и плакаты.

Как сообщалось ранее, в Саранске в 2018 году коммунальщикам запретят разрывать город. По словам Петра Тултаева, все без исключения масштабные работы по ремонтным работам городских тепло- и водопроводных сетей обязаны быть закончены в 2017 году.

Источник: izvmor.ru