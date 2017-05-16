Саранские следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, упавшего с многоэтажки

В Саранске следователи регионального СКР выясняют факторы смерти молодого мужчины.

Напомним, что его тело было обнаружено накануне вечером около жилого многоэтажного здания, находящегося по ул. Косарева.

Как заявили в ведомстве, следователям предстоит выяснить факторы и обстоятельства случившегося. Опрашиваются свидетели трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, в Саранске разгромили зону барбекю в районе Лесного озера в северо-западной части города. По словам руководителя Пролетарского района Александра Кузьмина, в праздничные дни место для пикника было очень востребовано. Однако избежать варварства и вандализма не удалось. Хулиганы не только разрушили зону отдыха, но и украли мангал.

Источник: izvmor.ru