В Темниковском районе ВАЗ улетел в кювет - есть пострадавший

Очередное ДТП, в котором пострадал человек, произошло в Мордовии. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, накануне поздно вечером в Темниковском районе водитель ВАЗа не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате травмы получил один человек. Пока что не уточняется, является ли он водителем или пассажиром автомобиля. Информации о его состоянии также нет.

По факту аварии ведется проверка.

Как сообщалось ранее, на улице Ульянова в Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали 2 девушки. Пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехала отечественная "шестерка".

Источник: 13.mchs.gov.ru