В Рузаевском районе случился пожар в ангаре с сеном

В Рузаевском районе Мордовии накануне вечером, 15 мая, произошло возгорание в ангаре с сеном. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, пожар удалось оперативно ликвидировать. В результате инцидента обошлось без пострадавших.

В настоящее время устанавливается причина возгорания и подсчитываются убытки.

Как сообщалось ранее, на одной из птицеферм Мордовии произошел крупный пожар. Инцидент случился в Атяшевском районе. Когда сотрудники республиканского МЧС прибыли на место вызова, площадь пожара составляла свыше 100 квадратных метров. Горело ленточное спецоборудование птичника. Пожарным удалось быстро сбить огонь и не допустить его дальнейшего распространения.

Источник: 13.mchs.gov.ru