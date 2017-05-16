В Мордовии заключенному пытались передать мобильник в ботинке

В колонии №19 УФСИН по Мордовии предотвратили очередную попытку доставки запрещенных предметов заключенному. Как сообщили в пресс-службе ведомства, оперативники учреждения при досмотре бандероли, присланной жительницей Нижегородской области для осужденного к 4,5 годам лишения свободы, нашли в ботинках телефон и зарядное устройство.

А в колонии № 12 сотрудники досмотрели мужчину, который приехал на длительное свидание к другому заключенному. В рюкзаке у него были спрятаны смартфон и сим-карта.

По всем фактам ведутся проверки.

Как сообщалось ранее, в мордовскую ИК-17 попытались пронести запрещенный предмет - "умные" часы. Нарушительницей оказалась жительница Москвы, которая приехала на длительное свидание к сыну, осужденному на 7 лет.

Источник: 13.fsin.su