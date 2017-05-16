Храм в честь святителя Николая Чудотворца освятили в Мордовии

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий освятил храм в честь святителя Николая Чудотворца в резиденции Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря. В Саранской митрополии поведали, что данное событие совершилось в преддверии первого принесения в Россию частиц святых мощей святителя.

Отметим, что Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых на Руси святых.

Как сообщалось ранее, в Никосии (Кипр) в минувшую субботу, 13 мая, состоялась официальная передача в храм частицы мощей святого праведного Феодора Ушакова. Святыня была доставлена на Кипр из России. На торжественной церемонии присутствовали как служители церкви, так и многочисленные прихожане, среди которых было немало живущих на Кипре россиян.

Источник: izvmor.ru