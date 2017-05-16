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Мордовский борец Аслан Джиоев завоевал бронзу Кубка Европы по дзюдо

Мордовский борец Аслан Джиоев завоевал бронзу Кубка Европы по дзюдо

Мордовский борец Аслан Джиоев стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо, который прошел в Оренбурге. Спортсмен выступал в весовой категории 100 кг.

Кроме  Аслана, честь Мордовии в составе сборной России защищали Сослан Валиев и Ибрагим Маргиев. Однако они, к сожалению, остались без наград.

Как сообщалось ранее, на чемпионате ПФО в Нижегородской области успешно выступили борцы греко-римского стиля из Мордовии. Представители региона-13 завоевали 11 медалей: две золотые, шесть серебряных и три бронзовых.

Награды наивысшего достоинства завоевали Максим Сурков (до 66 кг) и Мурат Локьяев (до 98 кг).


Источник: izvmor.ru