Мордовский борец Аслан Джиоев завоевал бронзу Кубка Европы по дзюдо

Мордовский борец Аслан Джиоев стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо, который прошел в Оренбурге. Спортсмен выступал в весовой категории 100 кг.

Кроме Аслана, честь Мордовии в составе сборной России защищали Сослан Валиев и Ибрагим Маргиев. Однако они, к сожалению, остались без наград.

Как сообщалось ранее, на чемпионате ПФО в Нижегородской области успешно выступили борцы греко-римского стиля из Мордовии. Представители региона-13 завоевали 11 медалей: две золотые, шесть серебряных и три бронзовых.

Награды наивысшего достоинства завоевали Максим Сурков (до 66 кг) и Мурат Локьяев (до 98 кг).

Источник: izvmor.ru