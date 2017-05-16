Пожарные эвакуировали 25 человек из горящего дома в Мордовии

В поселке Комсомольский в Мордовии произошел пожар в многоквартирном доме. Инцидент случился вечером 15 мая, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Когда пожарные прибыли на место вызова, квартира на третьем этаже горела открытым пламенем. Подъезд был сильно задымлен, в связи с чем спасатели приняли решение эвакуировать жильцов. В общей сложности пожарные вывели из дома 25 человек, после чего потушили возгорание.

В результате пожара огнем уничтожена отделка квартиры на площади 35 кв. м. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

Как сообщалось ранее, в Рузаевском районе Мордовии вечером 15 мая произошло возгорание в ангаре с сеном.

Источник: 13.mchs.gov.ru