Комната "Боевой славы" помогает воспитывать патриотов в Большеберезниковской школе

В Большеберезниковской средней школе открылась комната "Боевой славы". Здесь можно увидеть экспонаты времен Великой Отечественной войны, локальных войн и современной армии. Такой школьный музей помогает воспитывать в детях и подростках чувство патриотизма.

Поисковики района из года в год в составе республиканской экспедиции выезжают к местам, где шли бои. Руководит поисковым движением в районе Сергей Косынкин. Все найденные военные экспонаты послужили основой выставки, которая была организована в Больших Березниках в День Победы 9 мая на площади.

Как сообщалось ранее, передвижная экспозиция "Окно в природу" прибыла в нижегородское село Дивеево. Выставка состоит из пейзажей, написанных современными художниками с натуры на территории Мордовского заповедника имени Смидовича, фотоснимков и кадров, снятых с помощью фотоловушек, а также коллекции экзотических насекомых.

Источник: izvmor.ru