Лучшие легкоатлеты Мордовии приехали в Саранск

На стадионе "Старт" в Саранске 17 и 18 мая пройдут открытые чемпионат и первенство Мордовии по легкой атлетике. Участники будут соревноваться в следующих дисциплинах: бег на различные дистанции, толкание ядра, метание копья, диска, молота, тройной прыжок, прыжки в высоту, спортивная ходьба и эстафета.

Победители турнира получат путевки на чемпионат и первенство ПФО, России, а также на Спартакиаду учащихся России, которые пройдут в Казани.

Как сообщалось ранее, первенство России по плаванию среди девушек и юношей стартовало в Саранске. Для участия в соревнованиях в столицу Мордовии съехалось около 500 сильнейших российских пловцов в возрасте от 13 до 16 лет.

Источник: izvmor.ru