Полиция Саранска разыскивает агрессивного гражданина, дерущегося кирпичами

Полиция Саранска разыскивает неизвестного злоумышленника, который в начале этого месяца ударил прохожего кирпичом. Инцидент произошел 6 мая примерно в 18:10 вечера на пересечении улиц Ботевградская и Б.Хмельницкого, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об инциденте, просят позвонить по телефонам: 8-999-778-1054, 8-999-778-0986, 29-90-02 или 02.

Как сообщалось ранее, житель Саранска обратился в полицию, сообщив, что с его карты исчезли 34 тысячи рублей. Оперативники установили, что в день происшествия 37-летний потерпевший распивал алкоголь со своим 47-летним приятелем, который в итоге его и ограбил.

Источник: 13.мвд.рф