Житель Саранска, укравший украшения и мобильник у подруги, получил 2 года условно

Житель Саранска получил условный срок за то, что обокрал свою подругу. Из материалов дела следует, что подсудимый был в гостях у знакомой и решил украсть ее ювелирные украшения.

В пресс-службе Октябрьского районного суда сообщили, что мужчина дождался, пока его приятельница уснет, после чего снял с ее рук драгоценности, а также забрал из тумбочки мобильник, после чего скрылся с места преступления.

После задержания вор своей вины не отрицал и раскаялся в содеянном. Суд, учтя все обстоятельства дела, приговорил мужчину к двум годам условно.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось ранее, в Саранске следователи регионального СКР выясняют факторы смерти молодого мужчины. Напомним, что его тело было обнаружено около жилого многоэтажного здания, находящегося по ул. Косарева.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru