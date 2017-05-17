"Чистые игры" пройдут в Рузаевском районе 20 мая

Жители Рузаевского района Мордовии станут участниками всероссийского экологического проекта под названием "Чистые игры". Акция состоится 20 мая в Левженском лесу (территория близ Профилактория).

Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет в формате командных соревнований по сбору и сортировке мусора. Участникам выдадут карты, перчатки, мешки и инструкции. После основной части состязаний участники смогут подкрепить силы на полевой кухне.

Как сообщалось ранее, мэр Саранска Петр Тултаев поделился своим мнением относительно ремонтных работ в 2018 году. По словам градоначальника, все без исключения масштабные работы по ремонтным работам городских тепло- и водопроводных сетей обязаны быть закончены в 2017 году. Летом 2018-го разрывать Саранск никому не разрешат.

Источник: izvmor.ru