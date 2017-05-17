В Саранске в ДКИ МГУ им. Огарева прошел гала-концерт фестиваля "Звезды детства"

Крупным гала-концертом закончился VII Республиканский многожанровый фестиваль "Звезды детства" среди воспитанников детских домов, школ-интернатов и коррекционных школ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На сцене ДКИ МГУ им. Огарева 112 юных артистов из различных уголков Мордовии исполняли стихи и песни, танцевали, играли на музыкальных инструментах и даже демонстрировали акробатические этюды, вызывая искренний восторг у публики.

Победители Республиканского фестиваля получат путевки в Чебоксары для участия в окружном этапе фестиваля.

Как сообщалось ранее, комната "Боевой славы" помогает воспитывать патриотов в Большеберезниковской школе.

Источник: izvmor.ru