Жителя Мордовии ответят за кражу 28 листов шифера

Работники полиции Мордовии с поличным поймали двух жителей Чамзинского района.

Сообщается, что подельники, отец и сын, пытались похитить с территории недействующей фермы, расположенной около с. Судосево, 28 листов шифера. Авто со стройматериалом остановлено оперативниками в нескольких метрах от фермы. Мужчины сознались в правонарушении.

Злоумышленники сообщали правоохранителям, что шифер они хотели использовать для покрытия кровли своего сарая.

На сегодняшний день по данному факту возбуждено уголовное дело, похищенное изъято.

Как сообщалось ранее, житель Саранска запомнил пин-код банковской карты своего приятеля и обокрал его.

Источник: izvmor.ru