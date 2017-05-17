Житель Саранска едва не сгорел заживо в собственной кровати

В Саранске произошел пожар.

Инцидент случился на ул. Сущинского, где в одной из квартир многоэтажного дома по непонятной пока причине загорелось постельное белье. Находившийся в постели молодой мужчина получил сильнейшие ожоги головы, тела и рук. В настоящее время он госпитализирован.

На данный момент эксперты разбираются в ситуации.

Как сообщалось ранее, в п. Комсомольский произошел пожар в многоквартирном доме.

Когда пожарные прибыли на место вызова, квартира на третьем этаже горела открытым пламенем. Подъезд был сильно задымлен, в связи с чем спасатели приняли решение эвакуировать жильцов. В общей сложности пожарные вывели из дома 25 человек, после чего потушили возгорание.

Источник: izvmor.ru